2 zucchine e basta: ecco la bontà che ti stupirà (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vediamo meglio insieme cosa possiamo cucinare con solamente due zucchine lasciando tutti completamente senza parole. Come molto spesso facciamo ci piace potervi proporre delle ricette buone e che vi permettono di avere un tempo maggiore da passare in famiglia, con le persone alle quali volete bene. ecco, infatti, che oggi vi proponiamo una super ricetta velocissima che farà amare le verdure anche ai piccoli, che molto spesso non hanno un buon rapporto con loro vero? Ma cosa ci serve e cosa dobbiamo realizzare? Dobbiamo fare una torta con rose di zucchine, una bontà incredibile che possiamo preparare anche con un po’ di anticipo e poi servire in tavola, con queste dosi avete ben 6 porzioni disponibili, anche molto leggere hanno solamente 90 calorie l’una. Ma ecco la lista degli ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vediamo meglio insieme cosa possiamo cucinare con solamente duelasciando tutti completamente senza parole. Come molto spesso facciamo ci piace potervi proporre delle ricette buone e che vi permettono di avere un tempo maggiore da passare in famiglia, con le persone alle quali volete bene., infatti, che oggi vi proponiamo una super ricetta velocissima che farà amare le verdure anche ai piccoli, che molto spesso non hanno un buon rapporto con loro vero? Ma cosa ci serve e cosa dobbiamo realizzare? Dobbiamo fare una torta con rose di, unaincredibile che possiamo preparare anche con un po’ di anticipo e poi servire in tavola, con queste dosi avete ben 6 porzioni disponibili, anche molto leggere hanno solamente 90 calorie l’una. Mala lista degli ...

BeJustMe : Ok, dai, basta tergiversare. Prepariamo le zucchine. - za177_ : da giorni ho voglia di frittata cipolle e zucchine ma odio cucinare x me stessa ora le 84 incantevoli persone che m… - mfrancese72 : @cannelladark Ascolta…tanto non ci sente @anchelaste…diglielo tu che magari ti ascolta!!!….na matriciana….na lasagn… - mfrancese72 : @anchelaste @AngelsOfLove12 Basta zucchine???????? - mfrancese72 : @GreenMbutterfly @anchelaste @deborapaola74 Basta zucchine!!!!!?????? -