2 zucchine | affettale e insaporisci velocemente in padella Un contorno veloce e delizioso Solo 160 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Avete 2di numero? Bastano per preparare questo! Facilissimo e velocissimo, in meno di mezz’ora servirete un piatto sfizioso e invitante, anche per i più piccoli. Si tratta di ortaggi particolarmente benefici per il nostro organismo, ricchi di sali minerali e acqua, possono reidratarci e nutrirci in tutta leggerezza. Di immediata assimilazione, apportano tutte le sostanze nutritive disperse con la sudorazione. In questo periodo, la natura li offre generosamente, non perdete l’occasione di realizzare questa nuova ricetta, golosissima! Conquisterete tutti in famiglia con buona pace dei più restii a consumare le verdure. Genuino e sano, apporta pochissime calorie, appena 160 a porzione. Con le dosi che vi riportiamo, soddisfarete il palato di due persone, per cui regolatevi in proporzione se i vostri commensali ...