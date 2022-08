Zuckerberg annuncia tre nuove funzionalità di sicurezza di WhatsApp

(Di martedì 9 agosto 2022) Ci sono trediper. Adrle è Markin persona: il CEO di Meta ha pubblicato un post su Facebook in cui ha anticipato le novità che gli utenti del popolare servizio di messaggistica istantanea si troveranno a gestire nei prossimi giorni. Le treandranno in una direzione ben precisa: una maggiore tutela della riservatezza della conversazione e della propria presenza all’interno dei gruppi. Questo per rispondere a delle esigenze che erano state fatte presenti più e più volte dagli utenti: un feedback che il team di Meta che si occupa diha deciso di raccogliere, cercando di venire incontro alla propria community. LEGGI ANCHE >chiude alle richieste ...

techworldaleant : Mark Zuckerberg annuncia nuove funzionalità per la privacy su #WhatsApp - uscita in silenzio dai gruppi - possib… -

Infine, poche ore prima disu Facebook, si era fatto sentire su Twitter anche l'account ufficiale di WhatsApp per comunicare l'estensione del tempo massimo entro cui è possibile cancellare ...Non è un caso che la scelta didi aprire a questa forma di finanziamento arrivi proprio in concomitanza del periodo forse più complicato della storia della sua creatura, travolta dai venti ...Si tratta di rafforzare la privacy degli utenti e di offrire loro una esperienza di maggiore tutela nell'utilizzo dei servizi ...(Adnkronos) – Whatsapp rafforza la privacy. Parola di Mark Zuckerberg che oggi in un post su Facebook, annuncia tre nuove funzioni per tutelare la privacy delle persone, offrendo un maggiore controllo ...