WWE: Il primo titolo nel main roster non arriva, Lashley troppo forte per Ciampa (Di martedì 9 agosto 2022) Una delle Superstar che ha tratto beneficio dal ritiro di Vince McMahon e l’arrivo di Triple H è sicuramente Tommaso Ciampa. Il 2 volte campione NXT stava finendo nel dimenticatoio nel main roster e in tanti cominciavano a temere un suo licenziamento, tuttavia l’essere affiancato a The Miz ha reso più facile un suo push fino al match per il titolo degli Stati Uniti di stanotte contro Bobby Lashley. Dalla Hurt Lock non si esce Ciampa si è guadagnato la title shot la scorsa settimana vincendo prima un triple threat contro Chad Gable e Dolph Ziggler e poi battendo AJ Styles. L’inizio del match non è stato dei migliori per Ciampa, finito subito sotto nel confronto fisico con il campione US. Grazie a delle ottime DDT il Sicilian Psychopath ha riportato in ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022) Una delle Superstar che ha tratto beneficio dal ritiro di Vince McMahon e l’arrivo di Triple H è sicuramente Tommaso. Il 2 volte campione NXT stava finendo nel dimenticatoio nele in tanti cominciavano a temere un suo licenziamento, tuttavia l’essere affiancato a The Miz ha reso più facile un suo push fino al match per ildegli Stati Uniti di stanotte contro Bobby. Dalla Hurt Lock non si escesi è guadagnato la title shot la scorsa settimana vincendo prima un triple threat contro Chad Gable e Dolph Ziggler e poi battendo AJ Styles. L’inizio del match non è stato dei migliori per, finito subito sotto nel confronto fisico con il campione US. Grazie a delle ottime DDT il Sicilian Psychopath ha riportato in ...

Zona_Wrestling : WWE: Il primo titolo nel main roster non arriva, Lashley troppo forte per Ciampa - TSOWrestling : Il torneo per i #WomensTagTitles è iniziato a #WWERAW: ecco chi ha passato il turno! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Primo ruolo da attore in un film per l'atleta indiano! #TSOW // #TSOS // #WWE // #WWENXT - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Il rivale di WWE 2K è quasi pronto a salire sul ring: ecco il primo teaser di #AEWFightForever, il nuovo videogioco di wrest… - IGNitalia : Il rivale di WWE 2K è quasi pronto a salire sul ring: ecco il primo teaser di #AEWFightForever, il nuovo videogioco… -