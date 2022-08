Willow Smith rompe il silenzio sullo schiaffo “da Oscar” del padre Will a Chris Rock (Di martedì 9 agosto 2022) Sono mesi che, a più riprese, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar tiene banco. Ora a parlare è Willow, la figlia dell’attore, che intervistata da Billboard spiega che quel gesto non ha avuto un impatto negativo su di sé e sulla propria creatività. La cantante inoltre aggiunge che l’episodio non “mi ha scosso tanto quanto i miei demoni interiori”. “Vedo tutta la mia famiglia come un essere umano, e li amo e li accetto per tutta la loro umanità”, continua. “A causa della posizione in cui ci troviamo, la nostra umanità a volte non viene accettata e ci si aspetta che agiamo in un modo che non favorisce una vita umana sana e non favorisce l’essere onesti”. Nei giorni scorsi Will Smith era tornato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Sono mesi che, a più riprese, lodisul palco deglitiene banco. Ora a parlare è, la figlia dell’attore, che intervistata da Billboard spiega che quel gesto non ha avuto un impatto negativo su di sé e sulla propria creatività. La cantante inoltre aggiunge che l’episodio non “mi ha scosso tanto quanto i miei demoni interiori”. “Vedo tutta la mia famiglia come un essere umano, e li amo e li accetto per tutta la loro umanità”, continua. “A causa della posizione in cui ci troviamo, la nostra umanità a volte non viene accettata e ci si aspetta che agiamo in un modo che non favorisce una vita umana sana e non favorisce l’essere onesti”. Nei giorni scorsiera tornato ...

