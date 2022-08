Whitney Houston, una stella che non smetterà mai di cantare (Di martedì 9 agosto 2022) Oggi, 9 agosto, Whitney Houston avrebbe compiuto 59 anni. Chissà cos’altro avrebbe cantato se non ci avesse lasciati troppo presto stroncata da un incidente. E’ stata una delle stelle più importanti nel panorama musicale internazionale, di cui ancora oggi, e sarà così a lungo, non ci siamo dimenticati. Fin dalla giovanissima età Whitney Houston ha sempre avuto una particolare predilezione per la musica, complice anche la passione di sua madre. La donna, infatti, portava sua figlia sempre con sé nei vari tour musicali e solo all’età di 14 anni la Houston è già stata notata per la prima volta e le è stato offerto un contratto discografico, rifiutato per finire prima gli studi. Photo Credits: AnsaMa fattolo Whitney Houston non ha perso tempo e si è buttata nel panorama ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 agosto 2022) Oggi, 9 agosto,avrebbe compiuto 59 anni. Chissà cos’altro avrebbe cantato se non ci avesse lasciati troppo presto stroncata da un incidente. E’ stata una delle stelle più importanti nel panorama musicale internazionale, di cui ancora oggi, e sarà così a lungo, non ci siamo dimenticati. Fin dalla giovanissima etàha sempre avuto una particolare predilezione per la musica, complice anche la passione di sua madre. La donna, infatti, portava sua figlia sempre con sé nei vari tour musicali e solo all’età di 14 anni laè già stata notata per la prima volta e le è stato offerto un contratto discografico, rifiutato per finire prima gli studi. Photo Credits: AnsaMa fattolonon ha perso tempo e si è buttata nel panorama ...

