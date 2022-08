Whatsapp, tre novità importanti riguardanti la privacy: cosa cambia (Di martedì 9 agosto 2022) Whatsapp mira a proteggere la privacy con tre nuovi importanti aggiornamenti, cosa cambierà L’app di messaggistica istantanea di Meta continua a rinnovarsi per offrire la miglior esperienza possibile ai suoi utenti. Su Whatsapp sono costanti gli aggiornamenti, che spaziano dalla moderazione fino al divertimento. Soltanto qualche tempo fa alcune novità si erano focalizzate sulle reazioni. Whatsapp Aggiornamenti (Foto Pexels.com)Il servizio ha infatti da pochissimo introdotto su Android e iOS la possibilità di scegliere tra molte più emoji da associare ai messaggi a cui si intende reagire. Una funzionalità che permette, dunque, un’interazione ancora più dinamica. Ora, invece, Whatsapp rilascerà tre importanti ... Leggi su vesuvius (Di martedì 9 agosto 2022)mira a proteggere lacon tre nuoviaggiornamenti,cambierà L’app di messaggistica istantanea di Meta continua a rinnovarsi per offrire la miglior esperienza possibile ai suoi utenti. Susono costanti gli aggiornamenti, che spaziano dalla moderazione fino al divertimento. Soltanto qualche tempo fa alcunesi erano focalizzate sulle reazioni.Aggiornamenti (Foto Pexels.com)Il servizio ha infatti da pochissimo introdotto su Android e iOS la possibilità di scegliere tra molte più emoji da associare ai messaggi a cui si intende reagire. Una funzionalità che permette, dunque, un’interazione ancora più dinamica. Ora, invece,rilascerà tre...

Agenzia_Ansa : Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, annuncia tre nuove funzioni su WhatsApp a tutela della privacy: Fuori cha… - ParliamoDiNews : Novità in arrivo per WhatsApp, Zuckerberg annuncia tre upgrade sulla privacy #whatsapp #9agosto - lapacechenonho_ : RT @Agenzia_Ansa: Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, annuncia tre nuove funzioni su WhatsApp a tutela della privacy: Fuori chat senz… - infoitscienza : Tre novità in arrivo per la Privacy di Whatsapp - macitynet : Tre novità in arrivo per la Privacy di Whatsapp -