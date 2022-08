Whatsapp introduce nuove funzioni: dall’uscire in incognito dai gruppi al blocco degli screenshot, ecco di cosa si tratta (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di novità per Whatsapp. La celebre applicazione di messaggistica istantanea ha da sempre a cuore la privacy dei propri utenti e, proprio questa mattina, il fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckenberg, ha annunciato, in un post su Facebook, tre innovative funzioni: “Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su Whatsapp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona”. Un mondo digitale sempre più chiuso, privato e simile alla realtà, insomma. Ma vediamo le novità nel dettaglio. Uscire silenziosamente dai gruppi – Sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di novità per. La celebre applicazione di messaggistica istantanea ha da sempre a cuore la privacy dei propri utenti e, proprio questa mattina, il fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckenberg, ha annunciato, in un post su Facebook, tre innovative: “Sono in arrivofunzionalità per la privacy su: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire glidei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona”. Un mondo digitale sempre più chiuso, privato e simile alla realtà, insomma. Ma vediamo le novità nel dettaglio. Uscire silenziosamente dai– Sarà ...

