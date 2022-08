Webuild, cantieri operativi in Italia ad agosto da Nord a Sud a supporto della ripresa del Paese (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Webuild non si ferma ad agosto. cantieri operativi in Italia, da Nord a Sud, garantiranno l’avanzamento dei progetti infrastrutturali su cui Webuild è attualmente impegnata. In tutto, sono 27 le grandi opere che il Gruppo sta realizzando oggi in Italia, in partnership con una filiera di 8.000 imprese, progetti che, sulla scia di Modello Genova, contribuiranno a dare un volto nuovo al Paese, dal Brennero alla Sicilia, e a renderlo più connesso, veloce e sostenibile. La popolazione Webuild in Italia si compone oggi di circa 16.000 occupati, diretti e di terzi, di cui circa 9.000 concentrati al Nord e circa 7.000 al Centro e Sud Italia, isole comprese. ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –non si ferma adin, daa Sud, garantiranno l’avanzamento dei progetti infrastrutturali su cuiè attualmente impegnata. In tutto, sono 27 le grandi opere che il Gruppo sta realizzando oggi in, in partnership con una filiera di 8.000 imprese, progetti che, sulla scia di Modello Genova, contribuiranno a dare un volto nuovo al, dal Brennero alla Sicilia, e a renderlo più connesso, veloce e sostenibile. La popolazioneinsi compone oggi di circa 16.000 occupati, diretti e di terzi, di cui circa 9.000 concentrati ale circa 7.000 al Centro e Sud, isole comprese. ...

