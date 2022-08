Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - f1f7fc67da05435 : @Dagherrotipo1 @Cartabellotta @RobertoBurioni Tutte strane queste morti,strane e soprattutto tra i giovani. Nessuno… - Leoncina1971 : RT @maelmale: Salvate le vite di quelli che amate non fare la #quartadose questo è un genocidio di stato! Fermate la mattanza di vittime i… - purpleepotatoo : RT @FeedMeTrash1: Ho il cuore a mille pezzi e un dolore fortissimo al petto per tutte quelle persone e bambini morti a Gaza, ma la cosa che… -

Lo scorso 26 maggio un giovane italiano di nome Abou El Maati, 24 anni, si è suicidato nel carcere di San Vittore. Neppure due settimane dopo, il 7 giugno, si è ucciso nella cella vicina Giacomo ...Basti pensare alleviolente di Mohandas Gandhi, Dag Hammarsjköld, Martin Luther King, Olof ... Decidono dell'esistenza di altri popoli e delledei propri soldati, non pensando alle vittime ... Vite e morti nelle carceri italiane: il sistema detentivo è tutto da ripensare dove al terzo tentativo è riuscito a togliersi la vita inalando il gas. Pochi giorni fa, il 1 agosto, una donna di 36 anni con problemi di tossicodipendenza si è impiccata nel carcere di Rebibbia.