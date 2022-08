Visto che Szoboszlai costa 25 milioni mentre Raspadori 40, che cosa aspetta il Napoli? (Di martedì 9 agosto 2022) Ci sono cose di calciomercato che restano incomprensibili per gli umani appassionati di calcio. Antonio Giordano, le cui cronache di calciomercato andrebbero sempre lette, dense di cifre e stati d’animo che tendono perfettamente il clima, sul Corriere dello Sport scrive dei calciatori che potrebbero sostituire Fabian ormai in volo verso il Psg. E cita l’ungherese Szoboszlai 22enne (a ottobre) del Lipsia. Il Napoli, tempo fa, s’era invaghito di Dominik Szoboszlai (22), 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il Lipsia: costa una cifra, non meno di 25 milioni di euro, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il «Progetto». Szoboszlai è in quella lista redatta da Giuntoli e da Micheli, ds e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Ci sono cose di calciomercato che restano incomprensibili per gli umani appassionati di calcio. Antonio Giordano, le cui cronache di calciomercato andrebbero sempre lette, dense di cifre e stati d’animo che tendono perfettamente il clima, sul Corriere dello Sport scrive dei calciatori che potrebbero sostituire Fabian ormai in volo verso il Psg. E cita l’ungherese22enne (a ottobre) del Lipsia. Il, tempo fa, s’era invaghito di Dominik(22), 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il Lipsia:una cifra, non meno di 25di euro, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il «Progetto».è in quella lista redatta da Giuntoli e da Micheli, ds e ...

Giorgiolaporta : Ho visto coi miei occhi dove venivano fatti vivere i #minatori di #Marcinelle. Vivo qui in #Belgio tra i nipoti di… - borghi_claudio : @manu_basta @arrigoni_paolo Non c'è bisogno di parlarci e non c'è contraddizione. Dico che quello che ci sarà nel p… - _Nico_Piro_ : @federicoborsar1 Visto che lei si produce in promemoria. Ci ricorda anche che è un fellow di centro studi finanziat… - isladecoco7 : @EleonoraCamilli Con un passaporto, un visto e nel pieno rispetto delle leggi belghe. La solita malafede di quelli… - M46Carl : @LucioMM1 Dovrebbe ess che il ricco prende la pizza e qualcos’altro a vita per poter permett a tutti di mangiar qua… -