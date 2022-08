Vista da vicino - Tutta la Dacia Duster foto per foto

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 agosto 2022) Costa come un'utilitaria ma è una spaziosa Suv di segmento C. In sostanza è questo il punto di forza della, che con un prezzo d'attacco di 14.950 euro è una delle sport utility più economiche del mercato. Lunga 4 metri e 34 centimetri, la romena a ruote alte mette insieme dimensioni compatte con degli interni spaziosi, adatti anche per viaggiare in cinque (con qualche piccola rinuncia dietro). E pure il bagagliaio non è niente male: 445 litri con i cinque sedili in uso e 1.623 abbattendo gli schienali posteriori, che scendono a 411 e 1.614 litri sulle versioni a trazione integrale. Già, perché laè disponibile anche con le quattro ruote motrici. Benzina, diesel o Gpl. La seconda generazione della Suv è disponibile con motori benzina, diesel o bifuel a Gpl. Nel primo caso a listino sono presenti un 1.0 da 90 CV ...