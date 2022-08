VIDEO | PETAGNA LASCIA IL NAPOLI | LE CIFRE DELL’ADDIO!

(Di martedì 9 agosto 2022) Da inizio mercato, Andreaè stato uno degli esuberi in casa. Il centravanti è stato cercato da diversi club, con il Monza che si è sempre dimostrato in pole position. L’amministratore delegato del club brianzoli, Adriano Galliani, è un grande estimatore del numero 37 azzurro e in ogni modo ha provato a strappareagli azzurri. La trattativa, però, non è stata semplice e c’era distanza tra le parti. Galliani aveva definito ilcome “bottega cara” e questo sembrava portare ad un rallentamento nella trattativa. Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata repentinamente e la trattativa sembra ad un passo dalla chiusura. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, è ormai fatta per l’arrivo dial Monza. La formula ...

... Rrahmani (46' Ostigard), Kim (70' Juan Jesus), Mario Rui (46' Olivera), Anguissa (70' Gaetano), Lobotka (46' Demme), Elmas (46' Zielinski), Lozano, Kvaratskhelia (70' Zerbin), Osimhen (70'). Il Monza non si ferma sul mercato. Il club brianzolo ha chiuso l'operazione Andrea Petagna. Il Monza non si ferma sul mercato. Il club brianzolo ha chiuso l'operazione Andrea Petagna. L'attaccante cla ...