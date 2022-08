VIDEO «Patata rinfrescata» a Morning News | gaffe in diretta e imbarazzo

(Di martedì 9 agosto 2022) Epica. Durante la puntata di martedì 9 agosto del contenitore condotto da Simona Branchetti si è verificato un siparietto divertente che sta facendo il giro del web. Il tema del blocco era come trascorrono l'estate gli anziani. L'inviata si è avvicinata a un gruppo di bagnanti; alla domanda di Giorgia Ceccacci, "Allora vi siete rinfrescate?", una di loro ha risposto: "Si ci siamo rinfrescate benissimo, pure lasi è" Consapevole dell'errore commesso intelevisiva, la donna in questione ha portato subito la mano sulla bocca mentre una sua amica ha trovato decisamente rimarcare "pure la, pure la". Simona Branchetti in: lain ...

Mano640331 : RT @grande_flagello: 'Vi siete rinfrescate?' 'Pure la patata' #morningnews - amy_ajax : RT @grande_flagello: 'Vi siete rinfrescate?' 'Pure la patata' #morningnews - Lullisa2112 : RT @grande_flagello: 'Vi siete rinfrescate?' 'Pure la patata' #morningnews - cia99000 : RT @grande_flagello: 'Vi siete rinfrescate?' 'Pure la patata' #morningnews - Asia29674459 : RT @grande_flagello: 'Vi siete rinfrescate?' 'Pure la patata' #morningnews -

Today.it

Si diceva gli imprevisti della diretta: ecco qua, oggi c'è stato quello della '' agostana ( qui ildella gaffe ). Fino a quando va in onda Morning News Morning News è previsto in scaletta ...... seguendo le immagini del, affermano di aver ricostruito lo sparapatate provando la sua ... dal basso della nostra poca conoscenza della tecnica balistica, come una porzione diimpattando ... Gaffe a "Morning News": la signora in spiaggia imbarazza Simona Branchetti Imprevisto ed epica gaffe nel talk mattutino estivo della reta ammiraglia Mediaset: l’inghippo della “patata” coglie tutti di sorpresa La diretta ha sempre il suo perché. Spesso tutto fila liscio, qua ...Da un collegamento in diretta dalla spiaggia di Ostia la risposta, senza peli sulla lingua, di una signora sta spopolando sul web ...