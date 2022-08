VIDEO | MONZA SCATENATO, GALLIANI HA CHIUSO UN ALTRO COLPO! (Di martedì 9 agosto 2022) Il MONZA è senza ombra di dubbio tra le regine di questo calciomercato estivo. Adriano GALLIANI e tutta la dirigenza brianzola stanno conducendo una sessione straordinaria, rivoluzionando la squadra e rendendola all’altezza della Serie A. Dopo i numerosi colpi delle prime settimane, è ai dettagli un ALTRO grande acquisto per i brianzoli. Nelle prossime ore, infatti, arriverà a MONZA anche Andrea Petagna. Da inizio mercato l’attaccante è stato uno degli esuberi in casa Napoli. Il centravanti è stato cercato da diversi club, con il MONZA che si è sempre dimostrato in pole position. GALLIANI è un grande estimatore del numero 37 azzurro e in ogni modo ha provato a strapparlo agli azzurri. La trattativa, però, non è stata semplice e c’era distanza tra le parti. GALLIANI ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Ilè senza ombra di dubbio tra le regine di questo calciomercato estivo. Adrianoe tutta la dirigenza brianzola stanno conducendo una sessione straordinaria, rivoluzionando la squadra e rendendola all’altezza della Serie A. Dopo i numerosi colpi delle prime settimane, è ai dettagli ungrande acquisto per i brianzoli. Nelle prossime ore, infatti, arriverà aanche Andrea Petagna. Da inizio mercato l’attaccante è stato uno degli esuberi in casa Napoli. Il centravanti è stato cercato da diversi club, con ilche si è sempre dimostrato in pole position.è un grande estimatore del numero 37 azzurro e in ogni modo ha provato a strapparlo agli azzurri. La trattativa, però, non è stata semplice e c’era distanza tra le parti....

