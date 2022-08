Verona, per Gunter c'è l'interesse del Besiktas (Di martedì 9 agosto 2022) Sul difensore del Verona Koray Günter c'è il forte interesse del Besiktas. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Sul difensore delKoray Günter c'è il fortedel. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello...

AlfredoPedulla : #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato… - ASRomaFemminile : ?? Heden Corrado rinnova fino al 30 giugno 2024 e si trasferisce in prestito al Chievo Verona per una stagione. In… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Offerta del #Bologna per il difensore #Daniliuc del #Nizza: piace anche al #Verona - forzanapoli_02 : @xmyricaex Arriverà per la partita contro il Verona? Chissà - Maurizi89669463 : RT @fratotolo2: #Verona, sequestrata e abusata da un marocchino per 10 giorni in un casolare occupato da immigrati. Tutto ok sindaco @17to… -