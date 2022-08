Verona-Napoli, biglietti in vendita da oggi: c’è la notizia sui tifosi azzurri (Di martedì 9 agosto 2022) Cresce l’attesa per il debutto del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 15 agosto contro il Verona allo Stadio Bentegodi. Hellas Verona-Napoli Prezzi biglietti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Gli azzurri hanno intenzione di iniziare al meglio il nuovo campionato di Serie A. La squadra di Spalletti appare motivata nonostante le diverse cessioni che hanno costellato l’estate azzurra. Il Napoli affronterà un Verona apparso in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Gli “Scaligeri” sono usciti sconfitti per 4-1 dalla sfida contro il Bari in Coppa Italia e il mercato dei gialloblu appare fermo. Il centravanti del Verona, Giovanni Simeone, appare prossimo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 9 agosto 2022) Cresce l’attesa per il debutto del nuovodi Luciano Spalletti. Gliscenderanno in campo il prossimo 15 agosto contro ilallo Stadio Bentegodi. HellasPrezzi(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Glihanno intenzione di iniziare al meglio il nuovo campionato di Serie A. La squadra di Spalletti appare motivata nonostante le diverse cessioni che hanno costellato l’estate azzurra. Ilaffronterà unapparso in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Gli “Scaligeri” sono usciti sconfitti per 4-1 dalla sfida contro il Bari in Coppa Italia e il mercato dei gialloblu appare fermo. Il centravanti del, Giovanni Simeone, appare prossimo ...

