Varcaturo, non paga il conto al ristorante e minaccia di morte il titolare: arrestato (Di martedì 9 agosto 2022) Un 44enne è stato arrestato a Varcaturo per aver minacciato di morte il titolare del ristorante di un lido che reclamava il pagamento del conto a tavola. E' stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi, A.M., il 44enne napoletano con precedenti di polizia, accusato

