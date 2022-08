Varcaturo, non paga il conto al ristorante del lido e minaccia di morte il proprietario: arrestato (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo si è rifiutato di pagare il conto, dopo aver consumato un pasto al ristorante di uno stabilimento balneare, ma ha perfino minacciato con un coltello il proprietario, rivendicando la sua appartenenza ai clan della zona. E’ accaduto a Varcaturo, in uno dei lidi presenti lungo la fascia costiera giuglianese. Varcaturo, non paga il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo si è rifiutato dire il, dopo aver consumato un pasto aldi uno stabilimento balneare, ma ha perfinoto con un coltello il, rivendicando la sua appartenenza ai clan della zona. E’ accaduto a, in uno dei lidi presenti lungo la fascia costiera giuglianese., nonil L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cronachecampane : Varcaturo, non paga il conto al ristorante e minaccia con un coltello il proprietario: arrestato #minaccia… - CronacaFlegrea : VARCATURO/ Non paga il conto al ristorante del lido e minaccia di morte il proprietario, arrestato - TeleCapriNews : Varcaturo, Giugliano in Campania: in un’abitazione rifiuti di ogni genere e cani abbandonati, 3 gli animali che pur… - puntomagazine : In casa rifiuti e cani abbandonati. 3 gli animali che purtroppo non ce l’hanno fatta #news #Carabinieri #Rifiuti… - Giusepp82783928 : RT @MarcoDiMaro: Non portate mai Osimhen il sabato sera sui lidi di Varcaturo, perché sappiamo come finisce poi. ?????? -