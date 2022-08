Valencia Arthur, brusca frenata nella trattativa: il motivo (Di martedì 9 agosto 2022) brusca frenata tra il Valencia e la Juve per la cessione di Arthur: le richieste degli spagnoli per l’ingaggio del brasiliano sono troppo alte brusca frenata tra il Valencia e la Juve per la cessione di Arthur: le richieste degli spagnoli per l’ingaggio del brasiliano sono troppo alte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero troppi i 5 milioni di stipendio del centrocampista e gli spagnoli avrebbero chiesto un contributo dell’80% per l’ingaggio del giocatore. Richiesta troppo alta e così rischia di saltare una trattativa che sembrava ormai indirizzata per il meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)tra ile la Juve per la cessione di: le richieste degli spagnoli per l’ingaggio del brasiliano sono troppo altetra ile la Juve per la cessione di: le richieste degli spagnoli per l’ingaggio del brasiliano sono troppo alte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero troppi i 5 milioni di stipendio del centrocampista e gli spagnoli avrebbero chiesto un contributo dell’80% per l’ingaggio del giocatore. Richiesta troppo alta e così rischia di saltare unache sembrava ormai indirizzata per il meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Contatto positivo nelle ultime ore sul fronte #Arthur-#Valencia: club al lavoro per trovare la quadra economica sul… - romeoagresti : La formula della trattativa (sempre più calda) tra #Juve e #Valencia per #Arthur: prestito gratuito con i bianconer… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: primo contatto positivo tra Arthur e Gattuso. Il club continua a trattare con… - Zlady1897 : @LeonettiFrank Per Arthur aspetiamo che Maxi Gomez (va al Fenerbahce) esce dal Valencia. Per il passaporto non EU. - tist_xxxx : Il Valencia vuole che paghiamo 80% di ingaggio per Arthur ... Per conto mio Arthur resta alla Juve a fare la muffa -