Vaiolo delle scimmie | da domani aperte le prenotazioni per il vaccino sul portale di Regione Lombardia

Ha quattro anni e vive a Pforzheim, nel sud - ovest della Germania, la prima bambina a cui è stato diagnosticato ilscimmie. Il caso tedesco, comunicato dal Robert Koch Institute (Rki), l'Ente nazionale per la prevenzione e il controllomalattie in Germania, è il primo accertato tra la ...Da domani, mercoledì 10 agosto 2022, sarà possibile prenotarsi, a partire dalle ore 12, sul portale regionale per la vaccinazione contro ilscimmie ( https://prenotasalute.regione.lombardia.it ). L'erogazione da mercoledì 10 agosto Lo comunica la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in una Nota a seguito della ...Un grazie anche alla rete di prevenzione delle malattie infettive della Lombardia che si è prontamente attivata per monitorare la diffusione del vaiolo delle scimmie, anche isolando e sequenziando il ...Rispetto all’ultimo bollettino della Regione di venerdì scorso i casi sono 15 in più con il totale di 284 in tutta la Lombardia ...