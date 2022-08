Vacanza e lavoro, 10 hotel in Italia perfetti per il «bleisure» (Di martedì 9 agosto 2022) Si lavora e poi però appena finito ci si tuffa, si esplora una città d'arte, di fa una passeggiata in montagna o si va alla spa. Ecco come (e dove) coniugare lavoro e vacanze Leggi su vanityfair (Di martedì 9 agosto 2022) Si lavora e poi però appena finito ci si tuffa, si esplora una città d'arte, di fa una passeggiata in montagna o si va alla spa. Ecco come (e dove) coniugaree vacanze

PatyRalis : Buona giornata, sia al lavoro o in vacanza o semplicemente in casa... Buon Martedì ?????? - forever723 : @rosatisilvia Sono innamorata dell'Alaska,forse per i film,nn so,fin da piccola,la nominerò settordicimila volte al… - FAmedei : Domani partenza per le ferie. Quest’anno ho scelto la Garfagnana, resto nella mia terra . Ma ancora la testa non… - Amaaaaanu : @_libellula70 Tranqui postale dopo quando i bastardi sono a lavoro e tu gli fai credere che stai in vacanza adess ?? - hakittemurt : @sheridervishi @swaggyluuv Non è che non vanno in vacanza , è che il lavoro c’è solo in estate quando arrivano i turisti a finanziare -