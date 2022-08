Uzbekistan e Ucraina hanno vinto le Olimpiadi di scacchi. Per l'Italia un "risultato bugiardo" (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Le Olimpiadi degli scacchi di Chennai, in India, sono state vinte dall'Uzbekistan (open) e dall'Ucraina (femminile). Gli uzbeki hanno ottenuto un successo, impronosticabile alla vigilia, che rappresenta la degna conclusione di un'edizione ricca di colpi scena dove le corazzate, e i giocatori più attesi, hanno fatto molta fatica. L'assenza di Cina, Russia e Bielorussia avrebbe dovuto spalancare le porte del successo agli Stati Uniti, all'India o alla Norvegia del Campione del Mondo, Magnus Carlsen, ma nessuna di queste, invece, è riuscita a salire sul podio. Dietro agli uzbeki, infatti, si sono classificati i sorprendenti armeni e India 2, la squadra "b" (almeno per Elo) del Paese ospitante. Nessuna di queste era nella top ten del ranking all'avvio della competizione. I fan ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Ledeglidi Chennai, in India, sono state vinte dall'(open) e dall'(femminile). Gli uzbekiottenuto un successo, impronosticabile alla vigilia, che rappresenta la degna conclusione di un'edizione ricca di colpi scena dove le corazzate, e i giocatori più attesi,fatto molta fatica. L'assenza di Cina, Russia e Bielorussia avrebbe dovuto spalancare le porte del successo agli Stati Uniti, all'India o alla Norvegia del Campione del Mondo, Magnus Carlsen, ma nessuna di queste, invece, è riuscita a salire sul podio. Dietro agli uzbeki, infatti, si sono classificati i sorprendenti armeni e India 2, la squadra "b" (almeno per Elo) del Paese ospitante. Nessuna di queste era nella top ten del ranking all'avvio della competizione. I fan ...

