Usa: l’Fbi perquisisce la casa di Donald Trump in Florida (Di martedì 9 agosto 2022) l’Fbi ha perquisito la villa di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. A dare la notizia è stato proprio l’ex presidente Usa, in un comunicato alla Cnn, nel quale ha affermato che è in corso un attacco politico contro la sua candidatura alle elezioni del 2024. Gli agenti sarebbero alla ricerca di documenti che avrebbe L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 agosto 2022)ha perquisito la villa dia Mar-a-Lago, in. A dare la notizia è stato proprio l’ex presidente Usa, in un comunicato alla Cnn, nel quale ha affermato che è in corso un attacco politico contro la sua candidatura alle elezioni del 2024. Gli agenti sarebbero alla ricerca di documenti che avrebbe L'articolo proviene da Inews24.it.

