CatelliRossella : Usa: Ashton Kutcher confessa, 'sono fortunato a essere vivo' - Nord America - ANSA - infoitsalute : Usa: Ashton Kutcher confessa, 'sono fortunato a essere vivo' - Piergiulio58 : Usa: Ashton Kutcher confessa, 'sono fortunato a essere vivo'. Ha avuto la vasculite, difficoltà a vedere, sentire,… -

Agenzia ANSA

Kutcher ringrazia di essere ancora vivo. L'attore racconta al National Geographic di aver avuto per un anno difficoltà alla vista, all'udito e nel deambulare a causa della vasculite. "Sono ...... oltre a Justin Pippen (figlio di Scottie) eHardaway (figlio di Penny) e Isaiah Elohim, uno dei prospetti più quotati del basketverrà in tour in Europa nelle prossime settimane. La ... Usa: Ashton Kutcher confessa, 'sono fortunato a essere vivo' 'Non si apprezzano le cose fino a quando non le si hanno più. 'Sono fortunato a essere vivo', dice l'attore. Ashton Kutcher ringrazia di essere ancora vivo. L'attore racconta al National Geographic di ...Secondo quanto riportato dal portale francese Basketusa.com, i figli di LeBron James Bronny e Bryce giocheranno tre amichevoli in tour in Europa, facendo tappa anche a Roma il 18 agosto per affrontare ...