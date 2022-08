Uomini e Donne, nuovo amore per Oscar Branzani? Ecco chi è lei (Di martedì 9 agosto 2022) Della vita privata di Oscar Branzani, ultimamente si è parlato tanto ma senza avere nulla di certo e confermato. Abbiamo imparato a conoscere il trentaduenne napoletano molto prima della sua esperienza in televisione. Per anni è stato il fidanzato della fortunata influencer Chiara Biasi, con la quale però la relazione è finita in malo modo. Da quella delusione Branzani, ha avuto la possibilità di riscattarsi e farsi conoscere al pubblico non solo per essere stato il “fidanzato dell’influencer” ma bensì semplicemente come Oscar Branzani. Il suo percorso come tronista a Uomini e Donne è stato sicuramente uno dei più amati da tutto il pubblico “Uominiedonniano“. Ricordiamo tutti i numerosi siparietti simpatici con il collega di trono Andrea Damante, ma ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 agosto 2022) Della vita privata di, ultimamente si è parlato tanto ma senza avere nulla di certo e confermato. Abbiamo imparato a conoscere il trentaduenne napoletano molto prima della sua esperienza in televisione. Per anni è stato il fidanzato della fortunata influencer Chiara Biasi, con la quale però la relazione è finita in malo modo. Da quella delusione, ha avuto la possibilità di riscattarsi e farsi conoscere al pubblico non solo per essere stato il “fidanzato dell’influencer” ma bensì semplicemente come. Il suo percorso come tronista aè stato sicuramente uno dei più amati da tutto il pubblico “edonniano“. Ricordiamo tutti i numerosi siparietti simpatici con il collega di trono Andrea Damante, ma ...

