Undicenne in bicicletta investito e ucciso  da un’auto a Milano | il pirata si è costituito

(Di martedì 9 agosto 2022) Lo schianto a mezzanotte in zona viale Certosa. Il ragazzino, di origini egiziane, è morto sul colpo. L’automobilista, 22 anni, sul momento non si è fermato, ma alle 4.30 si è presentato alla polizia locale. Soccorso un familiare in stato di choc

CorriereUmbria : ++++Undicenne in bicicletta muore investito da pirata della strada #milano #piratadellastrada #incidente… -

