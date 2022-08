Una proposta per la destra: segua l’esempio del Pci-Pd e attinga alle proprie “riserve” culturali e politiche (Di martedì 9 agosto 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Ancora non è cominciata la campagna elettorale per le “politiche” del prossimo 25 settembre e già circolano i nomi dei possibili ministri che dovrebbero rappresentare i partiti che presumibilmente usciranno vincitori: sopratutto in quota Fratelli d’Italia. Sono “new entry” ed anche personaggi che hanno militato in altri schieramenti ed oggi hanno “annusato” aria di vittoria. In pratica sta succedendo quello a cui assistemmo in occasione delle travolgenti vittorie del Centrodestra nel 2001 e nel 2006 e che invece non accade solitamente per la sinistra. Infatti il Partito Democratico continua ad utilizzare le vecchie logiche del Partito Comunista Italiano, che faceva dimettere dopo due legislature i propri parlamentari per utilizzarli, a spese dello Stato, nella propria struttura organizzativa, nella cultura, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Ancora non è cominciata la campagna elettorale per le “” del prossimo 25 settembre e già circolano i nomi dei possibili ministri che dovrebbero rappresentare i partiti che presumibilmente usciranno vincitori: sopratutto in quota Fratelli d’Italia. Sono “new entry” ed anche personaggi che hanno militato in altri schieramenti ed oggi hanno “annusato” aria di vittoria. In pratica sta succedendo quello a cui assistemmo in occasione delle travolgenti vittorie del Centronel 2001 e nel 2006 e che invece non accade solitamente per la sinistra. Infatti il Partito Democratico continua ad utilizzare le vecchie logiche del Partito Comunista Italiano, che faceva dimettere dopo due legislature i propri parlamentari per utilizzarli, a spese dello Stato, nella propria struttura organizzativa, nella cultura, ...

