Una comunicazione efficace ed etica per combattere gli abusivi della nutrizione? Da oggi è possibile, grazie a DieTITAN (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 9 agosto 2022. Il mondo dei professionisti della nutrizione (composto da nutrizionisti, dietisti e dietologi) è gravato da importanti carenze e limitazioni dal punto di vista della comunicazione, con logiche conseguenze in termini di acquisizione dei pazienti. DieTITAN è il progetto che nasce per dare una risposta concreta a questa criticità di settore, proponendo percorsi formativi, nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale, che permettono al professionista di comunicarsi sfruttando tutti gli strumenti gratuiti che il web ci mette a disposizione. DieTITAN è una community che ha l’obiettivo di aiutare il professionista della nutrizione a connettersi efficacemente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Milano, 9 agosto 2022. Il mondo dei professionisti(composto da nutrizionisti, dietisti e dietologi) è gravato da importanti carenze e limitazioni dal punto di vista, con logiche conseguenze in termini di acquisizione dei pazienti.è il progetto che nasce per dare una risposta concreta a questa criticità di settore, proponendo percorsi formativi, nel rispetto dell’deontologia professionale, che permettono al professionista di comunicarsi sfruttando tutti gli strumenti gratuiti che il web ci mette a disposizione.è una community che ha l’obiettivo di aiutare il professionistaa connettersimente ...

arrigoni_paolo : La #Lega ha le idee chiare, #Romeo: convincere per non costringere. Con una comunicazione efficace vogliamo fare in… - FlaGu52 : RT @MisssFreedom: Casalino:“Crippa ha tarpato le ali alla mia comunicazione ritenuta da tutti una straordinarietà, zero spazio alla creativ… - myrthus : RT @CoyaudSylvie: La propaganda del regime russo sfrutta gli errori di comunicazione di Amnesty, senza dire che da aprile, è una delle Ong… - paradisoa1 : RT @carloemme50: Comunicazione di servizio per amici e affini, compresi i semplici conoscenti. Forse non è il caso che continuiate a chiama… - InsideMarketing : La ricerca del retail Hub di UNA ha rilevato l'importanza della comunicazione retail, evidenziando i cambiamenti po… -