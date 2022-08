Un sorriso e Mentana inchioda Calenda | il dettaglio nella foto con Letta

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 agosto 2022) La rottura tra? Enricocita Lucio Battisti. La campagna elettorale per il voto del 25 settembre non è ancora entrata nel vivo dei programmi, per quelli si aspetta il post Ferragosto, ma non mancano i fuochi d'artificio grazie soprattutto alle alleanze all'interno del centrosinistra. Enrico(Pd), Carlo(Azione) e Emma Bonino (+Europa) si accordano, anzi no, il leader di Azione rompe il patto 72 ore dopo la firma perché, dice, il segretario del partito democratico ha imbarcato anche Sinistra Italiana e Verdi contrari all'agenda Draghi. Visualizza questo post su Instagram ...