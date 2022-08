Un Posto Al Sole anticipazioni: la lotta di Raffaele Giordano, salva la famiglia? (Di martedì 9 agosto 2022) Raffaele Giordano lotterà come un pazzo per salvare la sua famiglia. Cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole? Raffaele e Viola U n Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Raffaele Giordano sarà al centro della trama che lo riguarda nelle prossime puntate. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. In questo momento le emozioni che ci regala Un Posto Al Sole sono fortissime. Le trame della soap napoletana sono molto avvincenti e riguardano gli intrighi amorosi dei protagonisti. Marina e Roberto avranno il loro bel ... Leggi su direttanews (Di martedì 9 agosto 2022)lotterà come un pazzo perre la sua. Cosa accadrà al protagonista di UnAle Viola U nAl(Raiplay screenshot)sarà al centro della trama che lo riguarda nelle prossime puntate. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. In questo momento le emozioni che ci regala UnAlsono fortissime. Le trame della soap napoletana sono molto avvincenti e riguardano gli intrighi amorosi dei protagonisti. Marina e Roberto avranno il loro bel ...

