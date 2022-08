Ultim’ora Torino, colpo dalla Premier: operazione da 15 milioni di euro (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram, il Torino sarebbe in chiusura con il West Ham per Vlasic. L’affare si dovrebbe fare in prestito con opzione per il riscatto fissato a 15 milioni più 3 di bonus. Al giocatore uno stipendio di 2,5 milioni netti. Il giocatore degli Hammers vuole solo il Torino ed ha rifiutato qualsiasi altra pista che gli è stata proposta. Vlasic Torino West Ham Secondo il giornalista di Sky Sport, anche l’operazione Miranchuk si starebbe sbloccando in queste ore. Dunque potrebbe arrivare anche il trequartista russo oltre a Vlasic. Nikola Vlasic la passata stagione ha registrato 28 presenze tra campionato e coppe, mettendo a referto un solo gol. Annata più che deludente per il trequartista croato, che un anno fa era ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram, ilsarebbe in chiusura con il West Ham per Vlasic. L’affare si dovrebbe fare in prestito con opzione per il riscatto fissato a 15più 3 di bonus. Al giocatore uno stipendio di 2,5netti. Il giocatore degli Hammers vuole solo iled ha rifiutato qualsiasi altra pista che gli è stata proposta. VlasicWest Ham Secondo il giornalista di Sky Sport, anche l’Miranchuk si starebbe sbloccando in queste ore. Dunque potrebbe arrivare anche il trequartista russo oltre a Vlasic. Nikola Vlasic la passata stagione ha registrato 28 presenze tra campionato e coppe, mettendo a referto un solo gol. Annata più che deludente per il trequartista croato, che un anno fa era ...

