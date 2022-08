Ultime Notizie – Nuovo virus identificato in Cina: sintomi, cos’è e come si trasmette (Di martedì 9 agosto 2022) Si chiama Langya virus (LayV) il Nuovo virus che è stato identificato in Cina dove ha infettato 35 persone nelle province di Shandong e Henan. Ma cos’è questo virus, quali sono i sintomi e come si trasmette? Il Langya virus, del genere henipavirus, è stato identificato nei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato sul ‘Nejm’, questa infezione – una zoonosi – provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può compromettere anche la funzionalità epatica e quella renale. Attualmente non esiste ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Si chiama Langya(LayV) ilche è statoindove ha infettato 35 persone nelle province di Shandong e Henan. Maquesto, quali sono isi? Il Langya, del genere henipa, è statonei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati die Singapore e pubblicato sul ‘Nejm’, questa infezione – una zoonosi – provocafebbre, affaticamento, tosse e può compromettere anche la funzionalità epatica e quella renale. Attualmente non esiste ...

