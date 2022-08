Ultime Notizie – Incendi, in fumo decine di ettari di bosco nel foggiano (Di martedì 9 agosto 2022) Un Incendio è divampato questa mattina a Vieste, in provincia di Foggia, in località ‘Salerno masseria Valle del Cerro’. In fumo in tre ore oltre 20 ettari di bosco, a rischio altri 80. Da terra stanno operando 15 squadre di Vigili del fuoco, Forestali, Protezione civile e volontari. Dal cielo, invece stanno operando un canadair decollato da Ciampino e un fire boss decollato da Grottaglie (Taranto) che finora hanno effettuato una decina di lanci di materiale ritardante. Continua a bruciare da due giorni il bosco di Tuoro, ad Alberona, nel subappennino dauno in provincia di Foggia. Bruciati fino ad ora circa 70 ettari, a rischio una cinquantina. Sul posto stanno lavorando unità anti Incendio boschivo, tra personale Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Uno è divampato questa mattina a Vieste, in provincia di Foggia, in località ‘Salerno masseria Valle del Cerro’. Inin tre ore oltre 20di, a rischio altri 80. Da terra stanno operando 15 squadre di Vigili del fuoco, Forestali, Protezione civile e volontari. Dal cielo, invece stanno operando un canadair decollato da Ciampino e un fire boss decollato da Grottaglie (Taranto) che finora hanno effettuato una decina di lanci di materiale ritardante. Continua a bruciare da due giorni ildi Tuoro, ad Alberona, nel subappennino dauno in provincia di Foggia. Bruciati fino ad ora circa 70, a rischio una cinquantina. Sul posto stanno lavorando unità antio boschivo, tra personale Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e ...

