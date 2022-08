Ultime Notizie – Elezioni, Pasquino: “Eleggeremo un Parlamento pessimo, colpa di questa legge elettorale” (Di martedì 9 agosto 2022) “Quello che conta in una democrazia parlamentare è la legge elettorale: se c’è una buona legge elettorale si eleggerà un buon Parlamento, se invece è pessima, come è la legge Rosato, i cittadini italiani eleggeranno un Parlamento pessimo. E’ avvenuto nel 2018 e adesso accadrà nel 2022”. Così l’accademico dei Lincei Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze politiche all’Università di Bologna, che ha recentemente pubblicato ‘Tra scienza e politica. Una autobiografia’. Pasquino, commentando i recenti sviluppi nello scenario delle alleanze elettorali, aggiunge all’Adnkronos: “Sono sicuro che Eleggeremo un Parlamento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) “Quello che conta in una democrazia parlamentare è la: se c’è una buonasi erà un buon, se invece è pessima, come è laRosato, i cittadini italiani eranno un. E’ avvenuto nel 2018 e adesso accadrà nel 2022”. Così l’accademico dei Lincei Gianfranco, professore emerito di Scienze politiche all’Università di Bologna, che ha recentemente pubblicato ‘Tra scienza e politica. Una autobiografia’., commentando i recenti sviluppi nello scenario delle alleanze elettorali, aggiunge all’Adnkronos: “Sono sicuro cheun...

Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - umbriajournal_ : Eurochocolate 2022, Ospite d'Onore il Messico - guglielmi_marco : @tajaliga No, dalle ultime notizie sembra abbia fatto addirittura la 4ª dose venerdì e che sia in lista per l’antinfluenzale. -