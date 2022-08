Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Calenda | “Sto lavorando ad accordo con Renzi”

(Di martedì 9 agosto 2022) Il leader di Azione: “Dopo quello che è accaduto con Letta, ora sono cauto”. E sottolinea: “Il terzo polo non è necessario, è fondamentale” “Stiamoa unper il terzo polo con”, in vista dellepolitiche del 25 settembre. Così il leader di Azione Carloa 30 minuti al Massimo sul sito de La Stampa. “Parliamo soprattutto di cosa vogliamo fare, stiamo definendo, stiamo definendo tutto, e definiremo anche i collegi”, ha sottolineato il leader di Azione. “Dopo quello che è accaduto con Letta, ora sono cauto”, ha aggiunto. “Il terzo polo non è necessario, è fondamentale – ha affermato – a Roma siamo partiti dal 6%, siamo arrivati al 20. Non possiamo fare la politica dei due forni, perché c’è un forno sovranista che è ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ...Prove di Terzo Polo: Carlo Calenda conferma in un'intervista su Canale 5 che con Matteo Renzi ieri si è sentito. "Ci riparleremo oggi, la quadra si può trovare", spiega il segretario di Azione. ... Governo, verso le elezioni. Salvini: "Se Meloni prende un voto in più è premier". LIVE Calano sotto quota duemila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: il bollettino quotidiano della Regione ne indica 1.272 rilevati su 17.466 tamponi delle ultime 24 ore. Età media dei ...Possibile nuova liaison amorosa per Elodie, la apprezzata cantante romana che sarebbe stata paparazzata in vacanza in Sardegna ...