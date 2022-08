Ultime Notizie – Dai falsi funzionari Inps al phishing, occhio alle truffe: ecco come difendersi (Di martedì 9 agosto 2022) Chi più chi meno, oggi siamo tutti connessi e digitali. Ma con la crescente diffusione delle nuove tecnologie, aumenta anche il numero dei reati telematici, truffe informatiche in primis. Secondo il rapporto Eurispes 2022, quasi un italiano su tre (il 27,2%), è stato vittima di una truffa informatica. Il 15,3% ha subito un raggiro dovuto a una falsa identità e il 13,2% è stato oggetto di furto d’identità. Dunque, il fatto di utilizzare una serie di strumenti e canali diversi può esporci a rischi, specie quello del furto di dati personali e sensibili. Per cercare di contrastare il fenomeno delle truffe informatiche, l’Inps ha messo a punto un vademecum per aiutare gli utenti a riconoscere e a difendersi da eventuali tentativi di frode o raggiro, che si verificano con differenti modalità. In particolare vengono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Chi più chi meno, oggi siamo tutti connessi e digitali. Ma con la crescente diffusione delle nuove tecnologie, aumenta anche il numero dei reati telematici,informatiche in primis. Secondo il rapporto Eurispes 2022, quasi un italiano su tre (il 27,2%), è stato vittima di una truffa informatica. Il 15,3% ha subito un raggiro dovuto a una falsa identità e il 13,2% è stato oggetto di furto d’identità. Dunque, il fatto di utilizzare una serie di strumenti e canali diversi può esporci a rischi, specie quello del furto di dati personali e sensibili. Per cercare di contrastare il fenomeno delleinformatiche, l’ha messo a punto un vademecum per aiutare gli utenti a riconoscere e ada eventuali tentativi di frode o raggiro, che si verificano con differenti modalità. In particolare vengono ...

