Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 2 237 contagi e 17 morti | bollettino 9 agosto

In Toscana sono 2.237 i nuovi contagi da coronavirua oggi, 9 agosto 2022, secono il bollettino Covid della Regione. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.257.138 (92,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.577 tamponi molecolari e 13.597 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,7% è risultato positivo. Si registrano 17 nuovi decessi. I ricoverati sono 574 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più). oggi si registrano 17 nuovi decessi: 8 uomini e 9 donne con un'età media di 82,9 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 86.887, -0,4% rispetto a ieri. L'età media dei 2.237 nuovi positivi odierni è di 52 anni

