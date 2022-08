Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 1.200 contagi e 6 morti: bollettino 9 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 1.200 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. 1.116 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.919 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (come ieri) mentre sono 23.235 i casi di isolamento domiciliare (-1.499). Si registrano 6 decessi: un uomo di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 88 e 94 e un uomo di 77 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 80 e una donna di 82, residenti nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 1.200 i nuovidainsecondo ildi, 9. Si registrano inoltre altri 6. 1.116 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.919 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (come ieri) mentre sono 23.235 i casi di isolamento domiciliare (-1.499). Si registrano 6 decessi: un uomo di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 88 e 94 e un uomo di 77 anni, residenti nella provincia del Sud; un uomo di 80 e una donna di 82, residenti nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione. Adnkronos, ...

