Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 43.084 contagi e 177 morti: bollettino 9 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 43.084 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri erano 11.976. Si registrano altri 177 morti (113 ieri). I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono 272.495 (75.602 ieri), che fanno rilevare un tasso di positività al 15,8%. In calo i ricoveri (-236 rispetto a ieri per un totale di 8.816) e le terapie intensive (-8 rispetto a ieri per un totale di 331). Sono 43.084 i nuovi casi di Covid (11.976 ieri) e 177 i morti (113 ieri) nelle Ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 43.084 i nuovida coronavirus in, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri erano 11.976. Si registrano altri 177(113 ieri). I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono 272.495 (75.602 ieri), che fanno rilevare un tasso di positività al 15,8%. In calo i ricoveri (-236 rispetto a ieri per un totale di 8.816) e le terapie intensive (-8 rispetto a ieri per un totale di 331). Sono 43.084 i nuovi casi di(11.976 ieri) e 177 i(113 ieri) nelle24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione delo. Sono ...

