Ugo Salvoni è il nuovo presidente di Ascit - Cronaca - lanazione.it

(Di martedì 9 agosto 2022) Ugoè ildiUgoè ildi. Lucchese, 41 anni, ingegnere formatosi tra Pisa e Milano, lavora per una utility dell'energia, con ...

Nazione_Lucca : Ugo Salvoni è il nuovo presidente di Ascit - venti4ore : Ugo Salvoni è il nuovo presidente Ascit - venti4ore : Ugo Salvoni è il nuovo presidente Ascit Sostieni l’informazione gratuita con una donazione - NoiTv : Ascit, il nuovo presidente è l’ingegner Ugo Salvoni -

è il nuovo presidente di Ascitè il nuovo presidente di Ascit. Lucchese, 41 anni, ingegnere formatosi tra Pisa e Milano, lavora per una utility dell'energia, con ...PIANA DI LUCCA - Cambio al vertice di Ascit. Dopo l'addio di Alessio Ciacci per incompatibilità con un altro incarico, il cda ha nominato il nuovo presidente,, ingegnere dell'ambiente e del territorio.lavora nel campo delle rinnovabili della mobilità.Lucchese, 41 anni, è ingegnere dell’ambiente e del territorio che lavora nel campo delle rinnovabili e della mobilità ...Ascit annuncia la nomina del nuovo presidente Ugo Salvoni, ingegnere dell'ambiente e del territorio che lavora nel campo delle rinnovabili della mobilità , che subentra ad Alessio Ciacci in carica da ...