Ucraina, la Ue accusa la Russia: 'A Zaporizhzhia azioni spericolate' (Di martedì 9 agosto 2022) Il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Peter Stano condanna le azioni militari russe intraprese nella centrale nucleare di Zaporizhzhya: "È l'ennesimo esempio dello spregio in ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) Il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Peter Stano condanna lemilitari russe intraprese nella centrale nucleare di Zaporizhzhya: "È l'ennesimo esempio dello spregio in ...

valigiablu : Il comunicato di Amnesty International che accusa l’Ucraina di mettere in pericolo i civili e le critiche emerse an… - Avvenire_Nei : Amnesty accusa Kiev: armi e basi militari tra i civili, in ospedali e scuole - nerosolari : L’accusa russa: il Covid19 fu fabbricato in Ucraina... - AaronPettinari : L'Ucraina accusa la Russia: ''Hanno minato la centrale nucleare di Zaporizhzh'' - globalistIT : -