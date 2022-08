Ucraina | dagli Usa nuove armi a Kiev per un miliardo di dollari - Onu | assistenza umanitaria per 17 | 7 milioni di persone

_Nico_Piro_ : #Guerra #Ucraina il Pentagono annuncia un miliardo di dollari di nuovi aiuti militari. È il più grande stanziamento… - MaurilioVitto : RT @_Nico_Piro_: #Guerra #Ucraina il Pentagono annuncia un miliardo di dollari di nuovi aiuti militari. È il più grande stanziamento dall'i… - maola_varalli : RT @_Nico_Piro_: #Guerra #Ucraina il Pentagono annuncia un miliardo di dollari di nuovi aiuti militari. È il più grande stanziamento dall'i… - ionuteo : RT @VivoLibera: La direttrice ucraina di Amnesty International O.Pokachulk è stata inserita dagli Ukronazi nel sito Myrotvorets, (cioè i pr… - Borimail15X : RT @VivoLibera: La direttrice ucraina di Amnesty International O.Pokachulk è stata inserita dagli Ukronazi nel sito Myrotvorets, (cioè i pr… -

Ma sono stati arrestatiagenti dello Sbu. Gli Stati Uniti annunciano altre armi per un ... Iryna Vereschuk, la vicepremierè una mamma soldato: ecco la storia di uno dei simboli della ...Allarme delle Nazioni Unite a Zaporizhzhia: 'Attacco suicida'. Media: 'La Russia brucia il gas che non manda in ...«La Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei». Lo riporta il quotidiano spagnolo El Mundo citando la televisione finlandese Yle, secondo cui le immagini satellitari del ...(ASI) Almeno sette navi russe, sanzionate dagli Stati Uniti per i loro collegamenti con compagnie di navigazione nel trasporto di armi per conto del governo di Mosca, hanno attraccato in India nel cor ...