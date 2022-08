Ucraina, Biden firma il trattato che approva l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato (Di martedì 9 agosto 2022) Joe Biden ha firmato il trattato che approva l’ingresso sella Svezia e della Finlandia nell’Alleanza atlantica: “La Nato si è dimostrata un’alleanza indispensabile per il mondo di oggi e di domani. La nostra alleanza è più forte che mai, più unita che mai”. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto una conversazione con il premier svedese Magdalena Andersson e il presidente della Finlandia Sauli Niinisto. Lo fa sapere la Casa Bianca, che aggiunge: “Gli Stati Uniti lavoreranno con la Finlandia e la Svezia per restare vigili contro ogni minaccia alla sicurezza e per scoraggiare e affrontare aggressioni o minacce di aggressioni”. La richiesta di adesione dei due Paesi, ha detto Biden è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Joehato ilchesellae dellanell’Alleanza atlantica: “Lasi è dimostrata un’alleanza indispensabile per il mondo di oggi e di domani. La nostra alleanza è più forte che mai, più unita che mai”. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto una conversazione con il premier svedese Magdalena Andersson e il presidente dellaSauli Niinisto. Lo fa sapere la Casa Bianca, che aggiunge: “Gli Stati Uniti lavoreranno con lae laper restare vigili contro ogni minaccia alla sicurezza e per scoraggiare e affrontare aggressioni o minacce di aggressioni”. La richiesta di adesione dei due Paesi, ha dettoè ...

