Tuttosport – Torino | Vanja Milinkovic Savic e il suo alter ego a quattro zampe

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 20:40:00 Flash news da– Si chiama, ha 25 anni, è fratello di Sergej della Lazio, gioca in porta e andrà al Mondiale in Qatar con la Serbia e con i compagni Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. Ivan Juric gli ha ridato la porta delin Coppa Italia e lui nel 3-0 sul Palermo è stato grande protagonista, con due interventi degni di nota, soprattutto quello su Matteo Brunori. Adesso si giocherà il posto con Etrit Berisha: sì, negli undici andrà il più in forma. Guarda il video Lukic: “Juric? Lo vedo sereno” AMICO MIO Anche a casa dic’è però un bel duello: con l’amico fidatissimo a, bello lungo come il padrone. Anche lui copre bene la porta… Si tratta di uno ...