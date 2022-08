Tuttosport: le squadre della Liga hanno fatto piangere mezza Serie A. Ha vinto solo il Napoli col Girona (Di martedì 9 agosto 2022) Barcellona-Juventus 2-2; Real Madrid-Juventus 2-0; Juventus-Atletico Madrid 0-4; Napoli-Espanyol 0-0; Napoli-Girona 3-1; Napoli-Maiorca 1-1; Valladolid-Lazio 0-0 (4-1 d.c.r.); Inter- Villarreal 2-4; Betis-Fiorentina 3-1; Valencia-Atalanta 2-1. Di dieci amichevoli estive tra squadre italiane e squadre della Liga, le italiane ne hanno vinta solo una, grazie al Napoli che ha battuto il neopromosso Girona, il cui unico obiettivo in Liga e? pero? quello della salvezza, non certo lo scudetto. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che propone i numeri di un confronto impietoso. Amichevoli sì, ma che brutta figura per il calcio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Barcellona-Juventus 2-2; Real Madrid-Juventus 2-0; Juventus-Atletico Madrid 0-4;-Espanyol 0-0;3-1;-Maiorca 1-1; Valladolid-Lazio 0-0 (4-1 d.c.r.); Inter- Villarreal 2-4; Betis-Fiorentina 3-1; Valencia-Atalanta 2-1. Di dieci amichevoli estive traitaliane e, le italiane nevintauna, grazie alche ha battuto il neopromosso, il cui unico obiettivo ine? pero? quellosalvezza, non certo lo scudetto. Così scrive l’edizione odierna di, che propone i numeri di un confronto impietoso. Amichevoli sì, ma che brutta figura per il calcio ...

napolista : Tuttosport: le squadre della #Liga hanno fatto piangere mezza #SerieA. Ha vinto solo il #Napoli col #Girona Peralt… - Kekko80493273 : @MarcoBellinazzo @tuttosport @CalcioFinanza @premierleague senza squadre inglesi?? ???????? - maxligart : @MarcoBellinazzo @tuttosport @CalcioFinanza @premierleague Assolutamente si, 2 gironi da 16 squadre, play off per l… - napolista : Galliani: «Non capisco perché certi tifosi si affezionino a giocatori o allenatori che non vincono e contestino chi… - zlatanradu : RT @iamnotaheroine: @MarcoBellinazzo @tuttosport @CalcioFinanza @premierleague Veramente non ne avevano parlato i 'sempre puntuali colleghi… -