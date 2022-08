Tutta colpa degli Usa? Cosa non va nel racconto italiano su Pelosi a Taiwan (Di martedì 9 agosto 2022) La prova di forza dell’Esercito di liberazione popolare su Taiwan sembra terminata. Nelle prossime settimane sapremo se sarà una quarta crisi nello Stretto o se rimarrà un singolo momento di alta tensione dopo la visita di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a Taipei. Intanto, possiamo tratte una conclusione sulla copertura mediatica. “Eh certo la Pelosi” è stata la principale interpretazione dei media italiani: la rappresentazione del viaggio come una provocazione statunitense o una scelta personale di una donna alla fine della sua carriera politica e alla ricerca di una visibilità internazionale è stata onnipresente. Le pretese cinesi su Taiwan sono state presentate come qualCosa di “dato”, probabilmente eccessivo ma oramai radicato e quindi ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) La prova di forza dell’Esercito di liberazione popolare susembra terminata. Nelle prossime settimane sapremo se sarà una quarta crisi nello Stretto o se rimarrà un singolo momento di alta tensione dopo la visita di Nancy, speaker della Camera dei rappresentantiStati Uniti, a Taipei. Intanto, possiamo tratte una conclusione sulla copertura mediatica. “Eh certo la” è stata la principale interpretazione dei media italiani: la rappresentazione del viaggio come una provocazione statunitense o una scelta personale di una donna alla fine della sua carriera politica e alla ricerca di una visibilità internazionale è stata onnipresente. Le pretese cinesi susono state presentate come qualdi “dato”, probabilmente eccessivo ma oramai radicato e quindi ...

