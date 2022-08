Turisti dimenticano una busta in pizzeria | il gesto del proprietario lascia senza parole

(Di martedì 9 agosto 2022)in unaunacontenente una somma enorme di denaro. Ildel locale compie unche nondavvero che pensare! Forse sorprende per la città in cui è accaduto o semplicemente fa piacere leggere notizie del genere perché in fondo l’animo umano può sempre nascondere qualcosa di positivo. Quando L'articolo NewNotizie.it.

angie_blondy : I peggiori sono i turisti che vanno in un posto per 5/10 giorni e si dimenticano che lì loro vanno a farsi la vacan… -

Di Fabiana Coppola - 09/08/2022in una pizzeria una busta contenente una somma enorme di denaro. Il proprietario del locale compie un gesto che non lascia davvero che pensare! Forse sorprende per la città in cui ...I russi none sono estremamente vendicativi contro chi tradisce la loro sincera ... Quasi 1 milione dirussi hanno visitato l'Egitto negli ultimi quattro mesi del 2021 dopo la ...L’obbligo di portare la Ffp2 non viene più rispettato. Nessun controllo nelle stazioni Un obbligo che non obbliga nessuno. Le mascherine sui mezzi pubblici a Roma sembrano già un feticcio di un passat ...FANO - Siamo entrati nella settimana di Ferragosto, Fano brulica di turisti e si preannuncia un superlavoro per gli operatori addetti al salvamento nelle spiagge libere. Questa infatti è ...