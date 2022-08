Trump, l’FBI perquisisce la sua mega villa in Florida (Di martedì 9 agosto 2022) Donald Trump irrompe di nuovo sulle cronache internazionali, rendendo noto che l’FBI ha perquisito la sua villa di Mar-a-Lago in Florida. “Vogliono impedire la mia candidatura alle prossime presidenziali” attacca il tycoon. Dalla direzione del Federal Bureau of Investigation non giungono ancora conferme. Quello che è certo è che l’ex presidente degli Stati Uniti è sotto inchiesta per i fatti di Capitol Hill, ovvero l’assalto al Congresso degli Usa, a Washington, il 6 gennaio 2021. La ‘visita’ della polizia investigativa americana a Mar-a-Lago potrebbe avere a che fare con le accuse rivolte a Trump dalla Commissione parlamentare d’indagine a proposito del discusso ruolo avuto dall’allora presidente uscente nel fomentare la rivolta. Oppure potrebbe avere, all’origine, tutt’altro motivo. Ossia il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 agosto 2022) Donaldirrompe di nuovo sulle cronache internazionali, rendendo noto cheha perquisito la suadi Mar-a-Lago in. “Vogliono impedire la mia candidatura alle prossime presidenziali” attacca il tycoon. Dalla direzione del Federal Bureau of Investigation non giungono ancora conferme. Quello che è certo è che l’ex presidente degli Stati Uniti è sotto inchiesta per i fatti di Capitol Hill, ovvero l’assalto al Congresso degli Usa, a Washington, il 6 gennaio 2021. La ‘visita’ della polizia investigativa americana a Mar-a-Lago potrebbe avere a che fare con le accuse rivolte adalla Commissione parlamentare d’indagine a proposito del discusso ruolo avuto dall’allora presidente uscente nel fomentare la rivolta. Oppure potrebbe avere, all’origine, tutt’altro motivo. Ossia il ...

"Una persecuzione politica", "un atto da Paese del terzo mondo". Così l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la perquisizione che l'FBI ha messo in atto, a sorpresa, nella sua tenuta di Mar a Lago, in Florida. L'operazione delle forze dell'ordine sarebbe scattata nell'ambito di un'inchiesta sui documenti classificati che Trump avrebbe portato via dalla Casa Bianca.