Trump | l' Fbi perquisisce la casa in Florida | controllata anche la cassaforte L' ex presidente | «Attacco alla mia candidatura»

repubblica : L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida [di Massimo Basile] - Agenzia_Ansa : Residenza di Trump in Florida perquisita da Fbi - Nord America - ANSA - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: L'Fbi a casa di Trump in Florida, perquisita anche la cassaforte. L'ex presidente: «Attacco alla mia candidatura» https… - teletext_ch_it : FBI perquisisce la casa di Trump - anna_boggero : RT @fenice_risorta: Prima fa la ?? e poi parla di persecuzione politica ?????? -

... l'nella casa di un ex presidente. Ecco cosa sappiamo finora sulle perquisizioni nella tenuta di Mar - a - Lago, in Florida. Cosa cercavano gli agenti Materiale cheavrebbe portato via ...L'è andata nel resort di Donalda Mar - a - Lago, in Florida. È stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a rivelarlo con un lungo comunicato: "La mia residenza è attualmente sotto ...L'ex presidente aveva rifiutato di consegnare agli archivi i suoi documenti, cedendo solo a gennaio. Ma potrebbe non aver dato tutto ...Secondo l’ex portavoce Stephanie Grisham, l’ex presidente «non gestiva correttamente i documenti riservati L’ex presidente non si trovava nella villa di Mar-a-Lago al momento dell’arrivo dei federali.